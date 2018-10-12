PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Ястремская впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA/

Ястремская впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в своей карьере вышла в полуфинал турнира WTA.

В Гонконге завершился первый матч 1/4 финала теннисного турнира Prudential Hong Kong Tennis Open серии WTA International, в котором украинка Даяна Ястремская встречалась с Кристиной Кучовой из Словакии.

Читайте: Свитолина рассказала, как завоевать ее сердце

Матч завершился со счетом 7:6, 6:2 в пользу украинки. Поединок длился 1 час и 32 минуты.

В полуфинале Ястремская, которая занимает 102 место в рейтинге WTA, сыграет с китаянкой Шуай Чжан (40).

Ранее Свитолина разгромила японку на пути в четвертьфинал в Гонконге.

ФотоJimmie48.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка