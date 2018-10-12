Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в своей карьере вышла в полуфинал турнира WTA.
В Гонконге завершился первый матч 1/4 финала теннисного турнира Prudential Hong Kong Tennis Open серии WTA International, в котором украинка Даяна Ястремская встречалась с Кристиной Кучовой из Словакии.
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Матч завершился со счетом 7:6, 6:2 в пользу украинки. Поединок длился 1 час и 32 минуты.
В полуфинале Ястремская, которая занимает 102 место в рейтинге WTA, сыграет с китаянкой Шуай Чжан (40).
Ранее Свитолина разгромила японку на пути в четвертьфинал в Гонконге.
Фото: Jimmie48.
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