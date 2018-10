Пятая ракетка мира Элина Свитолина успешно преодолела стадию 1/8 финала теннисного турнира Prudential Hong Kong Tennis Open серии WTA International.

Украинка разгромила Нао Хибино из Японии со счетом 6:0, 6:3 и вышла в четвертьфинал.

Игра продолжалась 58 минут. За это время Свитолина выполнила 7 эйсов, сделала 5 брейков и допустила 2 непринужденные ошибки. На счету Хибино ни одной подачи на вылет, 1 из 2 реализованных брейк-поинтов и 3 ошибки при вводе мяча в игру.

.@ElinaSvitolina seals victory at the @HKTennisOpen!

Gets the win over Hibino to book her place in the quarterfinals 6-0, 6-3! pic.twitter.com/z6n2I9rU53

— WTA (@WTA) 11 октября 2018 г.