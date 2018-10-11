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Чемпиона мира по боксу обвинили в жестоком избиении женщины

Чемпион WBA во втором полулегком весе Джервонта Дэвис обвиняется в избиении женщины в Далласе.

Чемпион WBA во втором полулегком весе Джервонта Дэвис (20-0, 19 КО) обвиняется в избиении женщины в стрип-клубе Далласа, штат Техас, США.

Об этом сообщает TMZ Sports.

По информации источника, инцидент произошел 30 апреля в заведении King of Diamonds. Американский боксер якобы покалечил сотрудницу клуба, ударив ее кулаком в голову.

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Потерпевшая утверждает, что после этого ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также ей пришлось обратиться к специалисту, чтобы справиться с психологическими последствиями нападения.

Женщина обратилась в адвокатскую компанию Witherspoon Law Group и теперь требует от Дэвиса $ 2 млн за причиненный физические и психологические травмы.

К слову, румынская фотомодель и агент ФИФА Анамария Продан вступилась за Криштиану Роналду, которого обвиняют в изнасиловании.

Фото: RingSide24

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