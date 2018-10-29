Турецкий Бешикташ хочет вернуть голкипера Лориса Кариуса обратно в Ливерпуль.

Руководство турецкого Бешикташа не в восторге от игры голкипера Лориса Кариуса, которого клуб арендовал летом в Ливерпуля.

Об этом сообщает издание talkSPORT.

По информации источника, турки хотят обменять Кариуса на другого игрока мерсисайдцев бельгийского форварда Дивока Ориги.

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Дела Кариуса в состоянии черных орлов настолько плохи, что немецкий вратарь на Туманный Альбион может вернуться уже в январе.

В текущем сезоне турецкой Суперлиги голкипер провел 6 матчей, в которых пропустил 7 мячей.

Напомним, Лорис на правах аренды перешел из лагеря красных в Бешикташ летом и подписал соглашение с турецкой командой на 2 года с опцией последующего выкупа. Популярность футболисту принесли две его грубые ошибки в финале Лиги чемпионов 2018, которые стоили мерсисайдцам трофея турнира.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images.