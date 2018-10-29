Турецкий Бешикташ хочет вернуть голкипера Лориса Кариуса обратно в Ливерпуль.
Руководство турецкого Бешикташа не в восторге от игры голкипера Лориса Кариуса, которого клуб арендовал летом в Ливерпуля.
Об этом сообщает издание talkSPORT.
По информации источника, турки хотят обменять Кариуса на другого игрока мерсисайдцев бельгийского форварда Дивока Ориги.
Смотрите: У вас Кариус! Экс-голкипер Ливерпуля пропустил нелепый гол от Мальме
Дела Кариуса в состоянии черных орлов настолько плохи, что немецкий вратарь на Туманный Альбион может вернуться уже в январе.
В текущем сезоне турецкой Суперлиги голкипер провел 6 матчей, в которых пропустил 7 мячей.
Напомним, Лорис на правах аренды перешел из лагеря красных в Бешикташ летом и подписал соглашение с турецкой командой на 2 года с опцией последующего выкупа. Популярность футболисту принесли две его грубые ошибки в финале Лиги чемпионов 2018, которые стоили мерсисайдцам трофея турнира.
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images.