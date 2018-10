В матче 10-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм принимал Манчестер Сити. Встреча состоялась на стадионе Уэмбли в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола горожан стал форвард Рияд Марез, который открыл счет в матче на 6-й минуте встречи после ассиста от хавбека Рахима Стерлинга.

Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы прервали беспроигрышную серию Тоттенхэма в АПЛ, которая длилась четыре матча.

Перед поединком немалое внимание было приковано к газону Уэмбли, который находился в ужасном состоянии. Дело в том, что 28 октября на легендарной арене состоялся поединок по американскому футболу в рамках НФЛ между Джексонвилл Джагуарс и Филадельфия Иглз. Поле не выдержало испытания американским футболом и вызвало шок у фанатов из Манчестера.

my back yard looks better than that

— Scott (@ScottB1894) 29 октября 2018 г.