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Ман Сити взял верх над Тоттенхэмом на “убитом” газоне Уэмбли

Манчестер Сити минимально обыграл Тоттенхэм на Уэмбли в рамках 10-го тура АПЛ.

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм принимал Манчестер Сити. Встреча состоялась на стадионе Уэмбли в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола горожан стал форвард Рияд Марез, который открыл счет в матче на 6-й минуте встречи после ассиста от хавбека Рахима Стерлинга.

Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы прервали беспроигрышную серию Тоттенхэма в АПЛ, которая длилась четыре матча.

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Перед поединком немалое внимание было приковано к газону Уэмбли, который находился в ужасном состоянии. Дело в том, что 28 октября на легендарной арене состоялся поединок по американскому футболу в рамках НФЛ между Джексонвилл Джагуарс и Филадельфия Иглз. Поле не выдержало испытания американским футболом и вызвало шок у фанатов из Манчестера.

“У меня во дворе газон лучший”, “Чемпионы АПЛ не должны играть на газоне такого качества. Шок”, “Господи Иисусе поле ужасное”, “Катастрофа” – такие комментарии пользователей Twitter можно встретить под постами с фото газона Уэмбли.

Напомним, донецкий Шахтер уступил Манчестер Сити в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов.

ФотоCarolRobert | Dreamstime.com

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