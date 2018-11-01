PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Пищали и визжали! ПСЖ не на шутку напугало своих футболистов на Хэллоуин/

Пищали и визжали! ПСЖ не на шутку напугало своих футболистов на Хэллоуин

Французский ПСЖ в честь Хэллоуина устроило своим футболистам комнату ужасов.

Французский ПСЖ необычно разыграл своих футболистов на Хэллоуин.

Вместо шумной костюмированной вечеринки, игрокам устроили поход в комнату ужасов, где их в темноте пытались напугать не только монстры, но и тыквы.

Соответствующее видео клуб опубликовал на своей странице в YouTube.

Читайте: Зинченко разорвал сеть пародией на Майкла Джексона

За идею была взята игра “Угадай, что внутри”, но вместо коробок были тыквы. Игрокам предлагали засунуть руку в тыкву и попробовать угадать, что там находится.

Кто-то кричал от обычного муляжа паучка, а кого-то сильно напугала живая рука. Главный тренер парижан Томас Тухель вообще трусливо отказался совать руку в тыквы.

Кроме Тухеля в розыгрыше приняли участие Абу Диаби, Джордж Веа, Кристофер Нкунку, Тило Керер, Лассана Диарра, Преснель Кимпембе, Тиаго Силва, Адриан Рабйо, Килиан Мбаппе, Антуан Бернед, Томас Менье, Эрик Максим Шупо-Мотинг, Альфонс Ареола, Ясин Адли и Хуан Бернат. А вот главной звезды клуба — Неймара, среди футболистов не было.

Ранее Факты ICTV писали, как астронавты МКС празднуют Хэллоуин.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Цукерберг – смерть, Хайди – Фиона: как звезды отпраздновали Хэллоуин 2018 (ГОЛОСОВАНИЕ)
Элвис и Дарт Вейдер: как астронавты МКС празднуют Хэллоуин
Зинченко разорвал сеть пародией на Майкла Джексона
Глаза горели огнем! Школьница нарядилась демоном на Хэллоуин и ослепла
Куда пойти в Киеве на Хэллоуин 2018 – топ-5 событий
Политики празднуют Хэллоуин: Ляшко Воробей, клоун Парасюк, а Добкин – Монтана
Хэллоуин 2018: история и традиции праздника
Поздравления и подарки на Хэллоуин 2018
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка