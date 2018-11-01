Французский ПСЖ в честь Хэллоуина устроило своим футболистам комнату ужасов.

Французский ПСЖ необычно разыграл своих футболистов на Хэллоуин.

Вместо шумной костюмированной вечеринки, игрокам устроили поход в комнату ужасов, где их в темноте пытались напугать не только монстры, но и тыквы.

Соответствующее видео клуб опубликовал на своей странице в YouTube.

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За идею была взята игра “Угадай, что внутри”, но вместо коробок были тыквы. Игрокам предлагали засунуть руку в тыкву и попробовать угадать, что там находится.

Кто-то кричал от обычного муляжа паучка, а кого-то сильно напугала живая рука. Главный тренер парижан Томас Тухель вообще трусливо отказался совать руку в тыквы.

Кроме Тухеля в розыгрыше приняли участие Абу Диаби, Джордж Веа, Кристофер Нкунку, Тило Керер, Лассана Диарра, Преснель Кимпембе, Тиаго Силва, Адриан Рабйо, Килиан Мбаппе, Антуан Бернед, Томас Менье, Эрик Максим Шупо-Мотинг, Альфонс Ареола, Ясин Адли и Хуан Бернат. А вот главной звезды клуба — Неймара, среди футболистов не было.

Ранее Факты ICTV писали, как астронавты МКС празднуют Хэллоуин.