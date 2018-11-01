Французький ПСЖ на честь Хелловіна влаштувало своїм футболістам кімнату жахів.

Французький ПСЖ незвично розіграв своїх футболістів на Хелловін.

Замість гучної костюмованої вечірки, гравцям влаштували похід до кімнати жахів, де їх у темряві намагалися налякати не лише монстри, але й гарбузи.

Відповідне відео клуб опублікував на своїй сторінці у YouTube.

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За ідею була взята гра “Вгадай, що всередині”, але замість коробок були гарбузи. Гравцям пропонували засунути руку в гарбуз і спробувати вгадати, що там знаходиться.

Хтось верещав від звичайного муляжу павучка, а когось добряче налякала жива рука. Головний тренер парижан Томас Тухель взагалі боягузливо відмовився пхати руку до гарбуза.

Окрім Тухеля у розіграші взяли участь Абу Діабі, Джордж Веа, Крістофер Нкунку, Тіло Керер, Лассана Діарра, Преснель Кімпембе, Тіаго Сілва, Адріан Рабйо, Кіліан Мбаппе, Антуан Бернед, Томас Меньє, Ерік Максім Шупо-Мотінг, Альфонс Ареола, Ясін Адлі та Хуан Бернат. А ось головної зірки клубу — Неймара, серед футболістів не було.

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