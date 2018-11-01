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Пищали і верещали! ПСЖ не на жарт налякало своїх футболістів на Хелловін

Французький ПСЖ на честь Хелловіна влаштувало своїм футболістам кімнату жахів.

Французький ПСЖ незвично розіграв своїх футболістів на Хелловін.

Замість гучної костюмованої вечірки, гравцям влаштували похід до кімнати жахів, де їх у темряві намагалися налякати не лише монстри, але й гарбузи.

Відповідне відео клуб опублікував на своїй сторінці у YouTube.

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За ідею була взята гра “Вгадай, що всередині”, але замість коробок були гарбузи. Гравцям пропонували засунути руку в гарбуз і спробувати вгадати, що там знаходиться.

Хтось верещав від звичайного муляжу павучка, а когось добряче налякала жива рука. Головний тренер парижан Томас Тухель взагалі боягузливо відмовився пхати руку до гарбуза.

Окрім Тухеля у розіграші взяли участь Абу Діабі, Джордж Веа, Крістофер Нкунку, Тіло Керер, Лассана Діарра, Преснель Кімпембе, Тіаго Сілва, Адріан Рабйо, Кіліан Мбаппе, Антуан Бернед, Томас Меньє, Ерік Максім Шупо-Мотінг, Альфонс Ареола, Ясін Адлі та Хуан Бернат. А ось головної зірки клубу — Неймара, серед футболістів не було.

Раніше Факти ICTV писали, як астронавти МКС святкують Хелловін.

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