Участник Олимпийских игр Владислав Гераскевич завоевал две медали на Кубке Северной Америки.
19-летний украинский скелетонист Владислав Гераскевич завоевал две медали на первых соревнованиях в сезоне.
Первый представитель Украины по скелетону на Олимпийских играх стал призером на этапе Кубка Северной Америки, который проходил в канадском Уистлере.
В первый день соревнований Владислав завоевал серебряную награду со временем 1:46,31, отстав от лидера на десять сотых.
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Следующего соревновательного дня украинский скелетонист улучшил свое время (1:46,04) и получил золото. Этот результат позволил Гераскевичу установить личный рекорд скорости 143,6 км/ч.
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Первые соревнования в сезоне для нашей команды закончились успешно, 1-ое и 2-ое место на этапах North American Cup, новый личный рекорд скорости – 143,6 км/ч. Всем огромное спасибо за поддержку ! @sponser_ua спасибо за качественную продукцию! Thanks to all participants of the competition, it is an honor to compete with some of the best in the business
Отметим, что золотая медаль на этапе Кубка Северной Америки является первой победой украинского скелетона в истории.
Скелетон – это скоростной спуск ледяной трассой на специальных санях без рулевого управления. Также он является олимпийским видом спорта. Он был включен в программу Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити после 54-летнего отсутствия.
Ранее олимпийский чемпион Олег Верняев занял второе место на чемпионате мира в упражнениях на брусьях.
Фото: Vladyslav Heraskevych.