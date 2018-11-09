Участник Олимпийских игр Владислав Гераскевич завоевал две медали на Кубке Северной Америки.

19-летний украинский скелетонист Владислав Гераскевич завоевал две медали на первых соревнованиях в сезоне.

Первый представитель Украины по скелетону на Олимпийских играх стал призером на этапе Кубка Северной Америки, который проходил в канадском Уистлере.

В первый день соревнований Владислав завоевал серебряную награду со временем 1:46,31, отстав от лидера на десять сотых.

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Следующего соревновательного дня украинский скелетонист улучшил свое время (1:46,04) и получил золото. Этот результат позволил Гераскевичу установить личный рекорд скорости 143,6 км/ч.

Отметим, что золотая медаль на этапе Кубка Северной Америки является первой победой украинского скелетона в истории.

Скелетон – это скоростной спуск ледяной трассой на специальных санях без рулевого управления. Также он является олимпийским видом спорта. Он был включен в программу Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити после 54-летнего отсутствия.

Ранее олимпийский чемпион Олег Верняев занял второе место на чемпионате мира в упражнениях на брусьях.

Фото: Vladyslav Heraskevych.