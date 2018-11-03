Олимпийский чемпион Олег Верняев занял второе место на чемпионате мира в упражнениях на брусьях.

Украинский гимнаст Олег Верняев привезет домой серебро чемпионата мира в упражнениях на брусьях, сообщает НОК Украины и олимпийская команда.

Верняев во время выступления набрал 15,591 баллов, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы победить действующего чемпиона мира из Китая Цзоу Цзинюаня. Его результат был на 0,842 балла лучше.

Украинцу удалось занять второе место даже несмотря на то, что он несколько месяцев не тренировался из-за травм и операций.

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Завоеванная награда стала для Верняева 4 медалью мирового уровня.

К слову, стадион ОСК Металлист в Харькове может принять Суперкубок УЕФА в 2021 году.

Фото: НОК Украины и олимпийская команда