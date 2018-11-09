Учасник Олімпійських ігор Владислав Гераскевич виборов дві медалі на Кубку Північної Америки.
19-річний український скелетоніст Владислав Гераскевич виборов дві медалі на перших змаганнях у сезоні.
Перший представник України зі скелетону на Олімпійських іграх став призером на етапі Кубка Північної Америки, який проходив у канадському Вістлері.
У перший день змагань Владислав виборов срібну нагороду з часом 1:46,31, відставши від лідера на десять сотих.
Читайте: Світоліній та Білодід дали звання заслужених майстрів спорту
Наступного змагального дня український скелетоніст покращив свій час (1:46,04) і здобув золото. Цей результат дозволив Гераскевичу встановити особистий рекорд швидкості 143,6 км/год.
Переглянути цей допис в Instagram
Первые соревнования в сезоне для нашей команды закончились успешно, 1-ое и 2-ое место на этапах North American Cup, новый личный рекорд скорости – 143,6 км/ч. Всем огромное спасибо за поддержку ! @sponser_ua спасибо за качественную продукцию! Thanks to all participants of the competition, it is an honor to compete with some of the best in the business
Зазначимо, що золота медаль на етапі Кубка Північної Америки є першою перемогою українського скелетона в історії.
Скелетон – це швидкісний спуск крижаною трасою на спеціальних санях без рульового керування. Також він є олімпійським видом спорту. Він був включений до програми Олімпійських ігор 2002 року у Солт-Лейк-Сіті після 54-річної відсутності.
Раніше олімпійський чемпіон Олег Верняєв посів друге місце на чемпіонаті світу у вправах на брусах.
Фото: Vladyslav Heraskevych.