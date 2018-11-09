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19-річний спортсмен виборов першу нагороду в історії українського скелетону

Учасник Олімпійських ігор Владислав Гераскевич виборов дві медалі на Кубку Північної Америки.

19-річний український скелетоніст Владислав Гераскевич виборов дві медалі на перших змаганнях у сезоні.

Перший представник України зі скелетону на Олімпійських іграх став призером на етапі Кубка Північної Америки, який проходив у  канадському Вістлері.

У перший день змагань Владислав виборов срібну нагороду з часом 1:46,31, відставши від лідера на десять сотих.

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Наступного змагального дня український скелетоніст покращив свій час (1:46,04) і здобув золото. Цей результат дозволив Гераскевичу встановити особистий рекорд швидкості 143,6 км/год.

Зазначимо, що золота медаль на етапі Кубка Північної Америки є першою перемогою українського скелетона в історії.

Скелетон – це швидкісний спуск крижаною трасою на спеціальних санях без рульового керування. Також він є олімпійським видом спорту. Він був включений до програми Олімпійських ігор 2002 року у Солт-Лейк-Сіті після 54-річної відсутності.

Раніше олімпійський чемпіон Олег Верняєв посів друге місце на чемпіонаті світу у вправах на брусах.

Фото: Vladyslav Heraskevych.

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