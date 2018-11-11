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Усик: Цель – стать чемпионом в супертяжелом весе

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик, после победы нокаутов над британцем Тони Беллью, на пресс-конференции заявил, что хочет стать чемпионом в супертяжелом весе.

Александр Усик отметил, что титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе для него не мечта, а цель, передает isport.

– Это моя цель. Это то, что я собираюсь сделать, – заявил украинский боксер.

Александр добавил, что Беллью он считал достаточно опасным соперником и ему нужно было сосредоточиться на каждом раунде.

Также Александр Усик поведал, что именно сказали боксеры друг другу после окончания боя.

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– Он сказал: Спасибо за бой, и я сказал ему, что он настоящий мужчина, отец и муж, – сказал Усик.

Он отметил, что этот год был для него достаточно сложным, хоть и очень успешным. Сейчас боксер хочет отдохнуть и провести как можно больше времени с семьей.

И психологически, и физически год был сложным. Периоды между боями были слишком короткие, поэтому я никогда не чувствовал себя на 100% готовым, – рассказал Александр Усик.

Также чемпион рассказал, что хочет отвезти детей к Деду Морозу.

Напомним, Александр Усик нокаутировал британца Тони Беллью в 8-м раунде на Манчестер Арене в Великобритании.

Фото: usykaa

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