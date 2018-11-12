Бывший тренер львовских Карпат и ФК Севастополь Олег Кононов стал новым главным тренером московского Спартака.

Экс-наставник львовских Карпат Олег Кононов стал новым главным тренером футбольного клуба Спартак-Москва.

Об этом сообщается на официальном сайте Спартака.

Соответствующее решение о назначении 52-летнего белорусского специалиста на эту должность было принято советом директоров ФК Спартак-Москва.

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Контракт Кононова с клубом рассчитан до конца сезона с возможностью продления. Для этого Кононову нужно победить в Кубке России и попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Напомним, под руководством Олега Кононова с 2008 по 2011 годы, львовская команда впервые попала в групповой этап Лиги Европы, сенсационно победив турецкий Галатасарай. Сезон 2012/13 провел в качестве наставника ФК Севастополь.

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Фото: FC Spartak Moskow.