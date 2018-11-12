Колишній тренер львівських Карпат та ФК Севастополь Олег Кононов став новим головним тренером московського Спартака.

Екс-наставник львівських Карпат Олег Кононов став новим головним тренером футбольного клубу Спартак-Москва.

Про це повідомляється на офіційному сайті Спартака.

Відповідне рішення про призначення 52-річного білоруського спеціаліста на цю посаду було прийнято радою директорів ФК Спартак-Москва.

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Контракт Кононова з клубом розрахований до кінця сезону з можливістю продовження. Для цього Кононову потрібно перемогти у Кубку Росії та потрапити до наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, під керівництвом Олега Кононова з 2008 по 2011 роки, львівська команда вперше потрапила до групового етапу Ліги Європи, сенсаційно здолавши турецький Галатасарай. Сезон 2012/13 провів в якості наставника ФК Севастополь.

Раніше голкіпер Бешикташа Лоріс Каріус відреагував на слухи про його повернення в Ліверпуль.

Фото: FC Spartak Moskow.