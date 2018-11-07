Аргентинский фанат поджег дом родственника после спора о победителе предстоящего Кубка Либертадорес.

В аргентинском городе Аполстолес случился ужасный инцидент. Во время спора родственников о победителе Кубка Либертадорес 2018, в котором впервые в истории встретятся два клуба из Буэнос-Айреса Ривер Плейт и Бока Хуниорс, один из мужчин сжег дом другого.

Об этом сообщает издание El Territorio.

29-летний мужчина по имени Артуро две недели жил с бывшим мужем сестры Оскаром, который у него гостил. Вдвоем они отправились к друзьям, где и завязался спор относительно победителя Кубка Либертадорес. Оскар обиделся на сожителя и спешно покинул дом, чтобы забрать вещи у шурина.

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Позже Артуро пошел на футбольное поле, которое расположено недалеко от дома и услышал, как соседи кричали о пожаре. Его дом горел в огне, а все вещи сгорели. К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Аргентинская полиция объявила Оскара в розыск. Пока подозреваемого не найдено.

Кстати, во время матча чемпионата Нидерландов обнаженная фанатка пробежалась по полю и пыталась прикоснуться к футболистам.

Фото: Gentileza.