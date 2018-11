У першому фінальному матчі Кубка Лібертадорес принципові аргентинські команди Бока Хуніорс та Рівер Плейт розійшлися миром.

В Буенос-Айресі на стадіоні Альберто Армандо (більш відомий як Бомбонера), відбулася перша фінальна зустріч Кубку Лібертадорес 2018.

Вперше в історії турніру в вирішальному матчі за трофей зійшлися два непримиримих суперники з аргентинської столиці — Бока Хуніорс та Рівер Плейт.

Читайте: Не на життя, а на смерть: у фіналі Кубку Лібертадорес зійдуться Бока Хуніорс та Рівер Плейт Аргентинське класико за участю цих команд у чемпіонаті рідко коли обходиться без фанатських розбір, часто кривавих і з летальним фіналом. Те, що ультраси команд справжні відчайдухи і готові кістьми лягти за свій клуб, може засвідчити той факт, що одна з фанатських пісень Рівера починається зі слів “Я хочу, щоб моя труна була пофарбована у червоно-білий колір.”

Перший матч фіналу був запланований на суботу, але його довелося перенести на неділю через жахливі погодні умови. Аргентинську столицю накрив жахливий шторм, який буквально затопив Бомбонеру.

If Boca-River final is the apocalypse, well apocalypse is now: this is the storm beating Buenos Aires right now pic.twitter.com/h8UvIlG0Id — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 10 ноября 2018 г.

Однак про те, що матч відмінено повідомили вже після того, як частина вболівальників зібралася на арені в очікуванні видовища.

BREAKING: The first leg of the Copa Libertadores final between Boca Juniors and River Plate has been postponed because of rain. pic.twitter.com/eiTwzww1TJ — Football Tweet (@Football__Tweet) 10 ноября 2018 г.

В неділю стихія втихомирилася, тож вболівальники без проблем дісталися на стадіон, щоб стати свідками історії.

В ході матчу господарі двічі виходили вперед, і обидва рази гості змогли відповісти точними ударами. За Бока Хуніорс у сітці воріт мільйонерів розписалися форварди Рамон Абіла та Даріо Бенедетто. За Рівер Плейт відзначилися захисник Лукас Пратто, а ось інший гол на рахунку захисника генуезців Карлоса Іскердоса.

У пыдсумку матч завершився з рахунком 2:2.

Матч-відповідь фіналу запланована на 24 листопада і пройде на рідному стадіоні Рівер Плейт — Монументаль Антоніо Веспуччі Ліберті.

Раніше аргентинський фанат підпалив будинок родича після суперечки про переможця майбутнього Кубка Лібертадорес.

Фото: Marcelo Endelli/Getty Images.