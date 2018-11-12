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Потоп і ненависть у Буенос-Айресі: як пройшов перший матч фіналу Кубка Лібертадорес

У першому фінальному матчі Кубка Лібертадорес принципові аргентинські команди Бока Хуніорс та Рівер Плейт розійшлися миром.

В Буенос-Айресі на стадіоні Альберто Армандо (більш відомий як Бомбонера), відбулася перша фінальна зустріч Кубку Лібертадорес 2018.

Вперше в історії турніру в вирішальному матчі за трофей зійшлися два непримиримих суперники з аргентинської столиці — Бока Хуніорс та Рівер Плейт.

Читайте: Не на життя, а на смерть: у фіналі Кубку Лібертадорес зійдуться Бока Хуніорс та Рівер Плейт Аргентинське класико за участю цих команд у чемпіонаті рідко коли обходиться без фанатських розбір, часто кривавих і з летальним фіналом. Те, що ультраси команд справжні відчайдухи і готові кістьми лягти за свій клуб, може засвідчити той факт, що одна з фанатських пісень Рівера починається зі слів “Я хочу, щоб моя труна була пофарбована у червоно-білий колір.”

Перший матч фіналу був запланований на суботу, але його довелося перенести на неділю через жахливі погодні умови. Аргентинську столицю накрив жахливий шторм, який буквально затопив Бомбонеру.

Однак про те, що матч відмінено повідомили вже після того, як частина вболівальників зібралася на арені в очікуванні видовища.

В неділю стихія втихомирилася, тож вболівальники без проблем дісталися на стадіон, щоб стати свідками історії.

В ході матчу господарі двічі виходили вперед, і обидва рази гості змогли відповісти точними ударами. За Бока Хуніорс у сітці воріт мільйонерів розписалися форварди Рамон Абіла та Даріо Бенедетто. За Рівер Плейт відзначилися захисник Лукас Пратто, а ось інший гол на рахунку захисника генуезців Карлоса Іскердоса.

У пыдсумку матч завершився з рахунком 2:2.

Матч-відповідь фіналу запланована на 24 листопада і пройде на рідному стадіоні Рівер Плейт — Монументаль Антоніо Веспуччі Ліберті.

Раніше аргентинський фанат підпалив будинок родича після суперечки про переможця майбутнього Кубка Лібертадорес.

Фото: Marcelo Endelli/Getty Images.

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