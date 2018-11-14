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У кого круче? Салах затмил Роналду своим прессом

Звезда Ливерпуля Мохаммед Салах вслед за Криштиану Роналду продемонстрировал свой идеальный пресс.

Форвард Ливерпуля и сборной Египта Мохаммед Салах на своей странице в Instagram в Stories похвастался своими кубиками.

Читайте: Без Роналду! Топ-10 самых дорогих футболистов мира

Он выложил фото с тренажерного зала, где прекрасно видно его стальной пресс.

Ранее свой пресс продемонстрировал нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду, после того как забил дебютный мяч за Старую сеньору в Лиге чемпионов.

Фото: Mohamed Salah.

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