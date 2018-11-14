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У кого крутіший? Салах затьмарив Роналду своїм пресом

Зірка Ліверпуля Мохаммед Салах слідом за Криштіану Роналду продемонстрував свій ідеальний прес.

Форвард Ліверпуля та збірної Єгипту Мохаммед Салах на своїй сторінці в Instagram у Stories похизувався своїми кубиками.

Читайте: Без Роналду! Топ-10 найдорожчих футболістів світу

Він виклав фото з тренажерної зали, де чудово видно його сталевий прес.

Раніше свій прес продемонстрував нападник туринського Ювентуса Криштіану Роналду, після того як забив дебютний м’яч за Стару сеньйору у Лізі чемпіонів.

Фото: Mohamed Salah.

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