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Факти / Спорт / Відомий данський футболіст проведе 50 діб за ґратами/

Известный датский футболист проведет 50 суток за решеткой

Бывший игрок сборной Дании Никлас Бендтнер проведет 50 суток в тюрьме по решению суда.

Экс-игроку сборной Дании Никласу Бендтнеру все же придется провести 50 суток за решеткой.

По информации издания AP, его апелляцию по делу избиения водителя такси суд отклонил.

Кроме 50-ти суток в тюрьме Бендтнеру также придется заплатить штраф в 1,5 тыс датских крон ($230).

Главный прокурор Копенгагена в Twitter также сообщил, что приговор является окончательным.

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Когда именно Бендтнеру придется изменить футбольную форму на тюремную робу не известно.

Напомним, в сентябре этого года 30-летний Бендтнер напал на тасиста в Копенгагене и сломал ему челюсть.

Никлас Бендтнер — бывший игрок лондонского Арсенала и туринского Ювентуса. Сейчас футболист защищает цвета норвежского Русенборга.

Ранее тверской суд Москвы арестовал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о драках в Москве.

Фото: Nicklas Bendtner.

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