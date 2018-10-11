Тверской суд Москвы арестовал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о драках в Москве.

Футболисты арестованы до 8 декабря. Об этом пишет sports.ru.

По информации Кокорин арестован в закрытом судебном заседании. Он пробудет в СИЗО до 8 декабря. Павел Мамаев тоже арестован на 2 месяца.

Адвокат Кокорина Олег Попов попросил избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде. Он сослался на то, что у Александра ребенок, а у следствия нет оснований для заключения игрока под стражу. Также он назвал игрока примерным сыном и любящим отцом.

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Напомним, футболисты устроили драку в кафе в Москве 8 октября. В результате инцидента пострадали сотрудник Минпромторга и водитель Первого канала, который был госпитализирован.

Пострадавшие обратились с заявлениями в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье Побои, позже ее переквалифицировали на статью хулиганство. Также было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье, но с признаками совершения преступления по предварительному сговору. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.