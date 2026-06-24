Сенат США одобрил резолюцию о военных полномочиях, которая призывает президента Дональда Трампа прекратить участие американских войск в войне против Ирана.

Об этом сообщают Reuters и CNN.

Сенат США поддержал резолюцию по Ирану: что известно

Документ поддержали 50 сенаторов, против выступили 48. За резолюцию проголосовали все демократы, кроме одного, а также четверо республиканцев. Еще двое представителей Республиканской партии участия в голосовании не принимали.

Сейчас смотрят

Резолюция предусматривает требование к президенту США Дональду Трампу прекратить использование американских войск в боевых действиях против Ирана без отдельного разрешения Конгресса.

По данным СМИ, это уже десятое голосование по военным полномочиям в отношении Ирана с начала года, однако впервые документ получил поддержку обеих палат.

В Белом доме отреагировали сдержанно. Представители администрации заявили, что резолюция не имеет юридически обязательной силы, поскольку не предусматривает передачи документа президенту на подпись.

Трамп ранее также критиковал республиканцев, которые поддержали документ, и обвинял их в политической демонстративности.

По данным СМИ, несмотря на символический характер решения, голосование стало политическим сигналом для администрации Дональда Трампа.

В США уже идет подготовка к промежуточным выборам, а часть республиканцев все чаще демонстрирует отдельную позицию по внешней политике.

По данным опроса Reuters/Ipsos, лишь около четверти американцев считают войну с Ираном оправданной, тогда как большинство сомневается в продолжительности достигнутого перемирия.

В Конгрессе также объясняют поддержку резолюции стремлением не допустить автоматического возвращения США к масштабным боевым действиям в случае провала переговоров с Тегераном.

Напомним, на днях в Швейцарии завершился первый раунд переговоров между США и Ираном относительно будущей ядерной сделки и урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

По итогам встречи стороны заявили о «позитивной и конструктивной атмосфере» и согласовали создание Комитета высокого уровня для политического сопровождения переговоров.

Также договорено о запуске отдельных рабочих групп по ядерной программе Ирана, санкционной политике, механизму мониторинга и подготовке рамочного соглашения.

Напомним, США начали военную компанию против Ирана 28 февраля 2026 года.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.