Сенат США поддержал резолюцию о прекращении военных действий против Ирана
- Сенат США поддержал резолюцию о прекращении военных действий против Ирана.
- Голосование стало политическим сигналом для администрации Дональда Трампа.
Сенат США одобрил резолюцию о военных полномочиях, которая призывает президента Дональда Трампа прекратить участие американских войск в войне против Ирана.
Об этом сообщают Reuters и CNN.
Сенат США поддержал резолюцию по Ирану: что известно
Документ поддержали 50 сенаторов, против выступили 48. За резолюцию проголосовали все демократы, кроме одного, а также четверо республиканцев. Еще двое представителей Республиканской партии участия в голосовании не принимали.
Резолюция предусматривает требование к президенту США Дональду Трампу прекратить использование американских войск в боевых действиях против Ирана без отдельного разрешения Конгресса.
По данным СМИ, это уже десятое голосование по военным полномочиям в отношении Ирана с начала года, однако впервые документ получил поддержку обеих палат.
В Белом доме отреагировали сдержанно. Представители администрации заявили, что резолюция не имеет юридически обязательной силы, поскольку не предусматривает передачи документа президенту на подпись.
Трамп ранее также критиковал республиканцев, которые поддержали документ, и обвинял их в политической демонстративности.
По данным СМИ, несмотря на символический характер решения, голосование стало политическим сигналом для администрации Дональда Трампа.
В США уже идет подготовка к промежуточным выборам, а часть республиканцев все чаще демонстрирует отдельную позицию по внешней политике.
По данным опроса Reuters/Ipsos, лишь около четверти американцев считают войну с Ираном оправданной, тогда как большинство сомневается в продолжительности достигнутого перемирия.
В Конгрессе также объясняют поддержку резолюции стремлением не допустить автоматического возвращения США к масштабным боевым действиям в случае провала переговоров с Тегераном.
Напомним, на днях в Швейцарии завершился первый раунд переговоров между США и Ираном относительно будущей ядерной сделки и урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.
По итогам встречи стороны заявили о «позитивной и конструктивной атмосфере» и согласовали создание Комитета высокого уровня для политического сопровождения переговоров.
Также договорено о запуске отдельных рабочих групп по ядерной программе Ирана, санкционной политике, механизму мониторинга и подготовке рамочного соглашения.
Напомним, США начали военную компанию против Ирана 28 февраля 2026 года.