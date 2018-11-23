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Факти / Спорт / Відомий тенісист у карнавальному костюмі намагався вбити свого друга/

Известный теннисист в карнавальном костюме пытался убить своего друга

Двукратный чемпион турниров Grand Slam Джастин Гимельстоб оказался за решеткой за нападения на своего друга.

Американский теннисист Джастин Гимельстоб, который дважды стал победителем турнира Grand Slam, был арестован за нападение на своего друга в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Инцидент произошел накануне дня празднования Хэллоуина около 18.30 вечера 31 октября.

Джастин переодевшись в костюм пилота из кинофильма “Лучший стрелок” атаковал своего друга Ренделла Кэплена, который гулял с его бывшей женой и маленькой дочкой.

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Гимельстоб нанес потерпевшему более 50 ударов, в результате которых Кэплен получил синяки и ушибы.

В материалах дела говорится, что во время нападения Джастин кричал, что собирается убить своего друга, но когда Кэплен узнал по голосу теннисиста, тот сбежал.

Издание сообщает, что Гимельстоб сам пришел в полицию и признался в содеянном. Позже теннисиста отпустили под залог в $50 тыс.

Напомним, бывший игрок сборной Дании Никлас Бендтнер проведет 50 суток в тюрьме по решению суда.

Фото: Justin Gimelstobe.

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