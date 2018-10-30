Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат возможность сыграть в футбол за сборную заключенных.

Российским футболистам Александру Кокорин и Павлу Мамаеву, которые уже несколько недель находятся в следственном изоляторе, предлагают выступить за российскую сборную заключенных.

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Об этом сообщает издание РИА Новости.

— В случае если Кокорин и Мамаев будут осуждены, то существует вероятность, что им дадут разрешение играть в командах, которые существуют при колониях. Управление Федеральной службы исполнения наказаний постоянно проводит матчи среди тюрем и СИЗО, а игра с такими личностями точно вызовет аншлаг, – сказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников.

Напомним, футболисты устроили драку в кафе в Москве 8 октября. В результате инцидента пострадали сотрудник Минпромторга и водитель Первого канала, который был госпитализирован. Позже суд отправил футболистов под стражу.

Фото: соцсети.