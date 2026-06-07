За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще не менее 1 350 российских оккупантов.

Общие потери врага на 1 565-е сутки полномасштабной войны превысили 1,372 млн человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери врага на 7 июня 2026 года

личного состава – около 1 373 620 (+1350) человек;

танков – 11 989 (+6) единиц;

боевых бронированных машин – 24 700 (+4) единиц;

артиллерийских систем – 43 479 (+82) единиц;

РСЗО – 1 844 (+7) единиц;

средств ПВО – 1 407 (+2) единиц;

самолетов – 436 (+0) единиц;

вертолетов – 353 (+0) единиц;

наземных робототехнических комплексов – 1 595 (+10) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 334 063 (+2245) единиц;

крылатых ракет – 4 733 (+0) единиц;

кораблей/катеров – 33 (+0) единиц;

подводных лодок – 2 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 104 051 (+393) единиц;

специальной техники – 4 257 (+4) единиц.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 565-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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