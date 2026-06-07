За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще не менее 1 350 российских оккупантов.

Общие потери врага на 1 565-е сутки полномасштабной войны превысили 1,372 млн человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери врага на 7 июня 2026 года

  • личного состава – около 1 373 620 (+1350) человек;
  • танков – 11 989 (+6) единиц;
  • боевых бронированных машин – 24 700 (+4) единиц;
  • артиллерийских систем – 43 479 (+82) единиц;
  • РСЗО – 1 844 (+7) единиц;
  • средств ПВО – 1 407 (+2) единиц;
  • самолетов – 436 (+0) единиц;
  • вертолетов – 353 (+0) единиц;
  • наземных робототехнических комплексов – 1 595 (+10) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 334 063 (+2245) единиц;
  • крылатых ракет – 4 733 (+0) единиц;
  • кораблей/катеров – 33 (+0) единиц;
  • подводных лодок – 2 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 104 051 (+393) единиц;
  • специальной техники – 4 257 (+4) единиц.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 565-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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