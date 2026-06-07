Анастасия Гевко, редактор ленты
2 мин.
Потери врага на 7 июня: ликвидировано еще 1 350 оккупантов и 2 245 БпЛА
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще не менее 1 350 российских оккупантов.
Общие потери врага на 1 565-е сутки полномасштабной войны превысили 1,372 млн человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Сейчас смотрят
Потери врага на 7 июня 2026 года
- личного состава – около 1 373 620 (+1350) человек;
- танков – 11 989 (+6) единиц;
- боевых бронированных машин – 24 700 (+4) единиц;
- артиллерийских систем – 43 479 (+82) единиц;
- РСЗО – 1 844 (+7) единиц;
- средств ПВО – 1 407 (+2) единиц;
- самолетов – 436 (+0) единиц;
- вертолетов – 353 (+0) единиц;
- наземных робототехнических комплексов – 1 595 (+10) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 334 063 (+2245) единиц;
- крылатых ракет – 4 733 (+0) единиц;
- кораблей/катеров – 33 (+0) единиц;
- подводных лодок – 2 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 104 051 (+393) единиц;
- специальной техники – 4 257 (+4) единиц.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 565-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Читайте такжеПутин упустил шанс выйти из неудачной войны: Сибига об отказе президента РФ от переговоров
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.