Ночная атака на Украину: сколько из 236 дронов ликвидировала ПВО
Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 236 беспилотников.
Ночная атака на Украину: что известно
По данным Воздушных сил ВСУ, ночная атака на Украину началась еще в 18:00 6 июня.
Оккупанты запустили 236 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа Пародия из:
- российских Брянска, Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска;
- временно оккупированной Донецкой области;
- мыса Чауда, что в пока захваченном Крыму.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:30 7 июня сбили/приглушили 215 БпЛА.
Приземлили их на Севере, Юге и Востоке.
Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых дронов или их обломков на 9 локациях.
Атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БпЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 565-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.