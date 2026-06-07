Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 236 беспилотников.

Ночная атака на Украину: что известно

По данным Воздушных сил ВСУ, ночная атака на Украину началась еще в 18:00 6 июня.

Оккупанты запустили 236 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов типа Пародия из:

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российских Брянска, Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска;

временно оккупированной Донецкой области;

мыса Чауда, что в пока захваченном Крыму.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:30 7 июня сбили/приглушили 215 БпЛА.

Приземлили их на Севере, Юге и Востоке.

Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых дронов или их обломков на 9 локациях.

Атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 565-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Повітряні сили ЗСУ

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