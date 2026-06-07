Российская атака на Запорожье 7 июня привела к пожару, один из районов города частично обесточен.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Атака на Запорожье 7 июня: что известно

Иван Федоров подчеркнул, что энергетики уже работают, чтобы заживить потребителей, оставшихся без света в результате атаки на Запорожье.

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Он добавил, что повторный удар по Запорожью привел к пожару, на место направили экстренные службы.

Также вчера вечером, по его словам, атака дронами привела к гибели 56-летнего водителя маршрутного такси в поселке Кушугум.

Федоров уточнил, что россияне убили мужчину, атаковав транспортное средство FPV-дроном.

В ГСЧС опубликовали фото с места инцидента и рассказали, что маршрутка стояла на конечной остановке.

Информация о количестве травмированных уточняется.

Напомним, российские войска атаковали город Запорожье днем ​​в субботу, 6 июня. В результате атаки пострадали три человека.

В частности, российский беспилотник взорвался недалеко от торгового центра. Удар в областном центре пришелся в крышу супермаркета.

Фото: Иван Федоров

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