Атака на Запорожье: произошел пожар, часть города без света
Российская атака на Запорожье 7 июня привела к пожару, один из районов города частично обесточен.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Атака на Запорожье 7 июня: что известно
Иван Федоров подчеркнул, что энергетики уже работают, чтобы заживить потребителей, оставшихся без света в результате атаки на Запорожье.
Он добавил, что повторный удар по Запорожью привел к пожару, на место направили экстренные службы.
Также вчера вечером, по его словам, атака дронами привела к гибели 56-летнего водителя маршрутного такси в поселке Кушугум.
Федоров уточнил, что россияне убили мужчину, атаковав транспортное средство FPV-дроном.
В ГСЧС опубликовали фото с места инцидента и рассказали, что маршрутка стояла на конечной остановке.
Информация о количестве травмированных уточняется.
Напомним, российские войска атаковали город Запорожье днем в субботу, 6 июня. В результате атаки пострадали три человека.
В частности, российский беспилотник взорвался недалеко от торгового центра. Удар в областном центре пришелся в крышу супермаркета.
Фото: Иван Федоров