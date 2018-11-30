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Фанаты Ливерпуля провезли на автобусе в Британию беженцев

Фанаты Ливерпуля после матча против ПСЖ обнаружили в своем автобусе двух нелегалов.

Фанаты Ливерпуля, которые возвращались после провального матча своей команды в Лиге чемпионов из Парижа, обнаружили в своем автобусе двух нелегалов.

Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

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Незваных гостей заметили уже на территории Великобритании недалеко от Лондона. Болельщики решили их не высаживать из автобуса, а наоборот угостили едой и напитками.

— Я не могу представить, что эти ребята видели и пережили, чтобы попасть в эту страну. К тому же, эта история дополнила наше путешествие, – сказал в комментарии один из болельщиков.

По приезду фанаты мерсисайдцев сделали совместное фото с мужчинами.

Напомним, Ливерпуль уступил ПСЖ в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

ФотоiStock.

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