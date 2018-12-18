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Эффектная фотосессия Салаха, которая понравится его поклонницам

Форвард Ливерпуля Мохаммед Салах принял участие в фотосессии для глянцевого мужского журнала GQ.

Звезда Ливерпуля Мохаммед Салах попал на обложку глянцевого мужского журнала GQ Middle East.

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Специально для этого Мо принял участие в эффектной фотосессии, которая прошла в Манчестере и очевидно понравится его поклонницам.

Игрок предстал перед фанатами в стильном наряде таких известных брендов как Burberry, Prada, Stone Island и Y-3, а также ошеломил своим рельефным торсом.

 

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Behind the scenes with the Egyptian King himself, Mo Salah, for GQ Middle East. @mosalah @jamesmaiki #GQME #MoSalah #EgyptianKing #LFC @jamesmaiki

Допис, поширений GQ Middle East (@gqmiddleeast)

Также египтянин дал журналу эксклюзивное интервью, в котором рассказал о своих первых шагах в качестве футболиста, влиянии отца и дал советы начинающим футболистам.

— Люди следят за мной в социальных сетях, где я публикую много комедийных роликов и с юмором общаюсь со своими друзьями. И хотя единицы знают меня настоящего – я пытаюсь быть искренним, – сказал Салах.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Салах отличился 10-ю забитыми голами и 4-мя ассистами.

Напомним, в 17 туре АПЛ Ливерпуль на Энфилде победил своего непримиримого соперника Манчестер Юнайтед.

ФотоMohamed Salah.

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