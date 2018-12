Звезда Ливерпуля Мохаммед Салах попал на обложку глянцевого мужского журнала GQ Middle East.

Читайте: Салах показал милое фото с кошками в знак протеста против экспорта бродячих животных

Специально для этого Мо принял участие в эффектной фотосессии, которая прошла в Манчестере и очевидно понравится его поклонницам.

In form on and off the pitch @MoSalah’s full interview is in this issue of @GQMiddleEast pic.twitter.com/e8m5nouKAk

