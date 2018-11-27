Футболист Ливерпуля Мохаммед Салах выступил против экспорта бездомных кошек и собак из Египта в страны, где они могут стать деликатесами.

Звездный форвард Ливерпуля Мохаммед Салах выступил против планов египетского парламента экспортировать бездомных кошек и собак из страны, на фоне опасений, что они могут стать чьей-то едой.

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26-летний футболист поделился фото в соцсети Facebook, где он с двумя кошками.

Салах отметил, что такая идея парламентариев нарушает права животных:

— Собаки и кошки не будут экспортироваться некуда. Это не произойдет и не должно произойти!

Данный закон получил огласку в мире, после того как египетские правозащитники выступили с резкой критикой данного решения. Позже к ним присоединились известные спортсмены и знаменитости.

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Свою любовь к кошкам Салах уже демонстрировал в октябре, выложив снимок, где он гладит пушистика.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mohamed Salah (@mosalah) 1 Жов 2018 р. о 4:35 PDT

Ранее Мохаммед Салах вслед за Криштиану Роналду продемонстрировал свой идеальный пресс.

Фото: Mohamed Salah.