Футболист Ливерпуля Мохаммед Салах выступил против экспорта бездомных кошек и собак из Египта в страны, где они могут стать деликатесами.
Звездный форвард Ливерпуля Мохаммед Салах выступил против планов египетского парламента экспортировать бездомных кошек и собак из страны, на фоне опасений, что они могут стать чьей-то едой.
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26-летний футболист поделился фото в соцсети Facebook, где он с двумя кошками.
Салах отметил, что такая идея парламентариев нарушает права животных:
— Собаки и кошки не будут экспортироваться некуда. Это не произойдет и не должно произойти!
Данный закон получил огласку в мире, после того как египетские правозащитники выступили с резкой критикой данного решения. Позже к ним присоединились известные спортсмены и знаменитости.
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Свою любовь к кошкам Салах уже демонстрировал в октябре, выложив снимок, где он гладит пушистика.
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Ранее Мохаммед Салах вслед за Криштиану Роналду продемонстрировал свой идеальный пресс.
Фото: Mohamed Salah.