Французский боец смешанных единоборств Софьян Бухишу сломал ногу в поединке с британцем Томом Аспиналем на турнире Cage Warrior 101 в Ливерпуле.

Это случилось в тот момент, когда Бухишу пытался сделать лоу-кик (мощный удар ногой).

Читайте: Российский боец ММА разгромил отделение банка

Рефери мгновенно остановил бой и присудил победу техническим нокаутом представителю Великобритании.

An unfortunate ending to our main event here at #CW101.

We wish Sofiane Boukichou a speedy recovery. pic.twitter.com/1VKpCnxF8h

— Cage Warriors (@CageWarriors) 16 февраля 2019 г.