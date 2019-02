Французький боєць змішаних єдиноборств Софьян Бухішу зломав ногу у поєдинку з британцем Томом Аспіналем на турнірі Cage Warrior 101 у Ліверпулі.

Це трапилося в той момент, коли Бухішу намагався зробити лоу-кік (потужний удар ногою).

Рефері миттєво зупинив бій і присудив перемогу технічним нокаутом представнику Великої Британії.

An unfortunate ending to our main event here at #CW101.

We wish Sofiane Boukichou a speedy recovery. pic.twitter.com/1VKpCnxF8h

— Cage Warriors (@CageWarriors) 16 февраля 2019 г.