Боєць ММА Софьян Бухішу отримав серйозну травму на турнірі Cage Warrior 101 зі змішаних єдиноборств.
Французький боєць змішаних єдиноборств Софьян Бухішу зломав ногу у поєдинку з британцем Томом Аспіналем на турнірі Cage Warrior 101 у Ліверпулі.
Це трапилося в той момент, коли Бухішу намагався зробити лоу-кік (потужний удар ногою).
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Рефері миттєво зупинив бій і присудив перемогу технічним нокаутом представнику Великої Британії.
An unfortunate ending to our main event here at #CW101.
We wish Sofiane Boukichou a speedy recovery. pic.twitter.com/1VKpCnxF8h
— Cage Warriors (@CageWarriors) 16 февраля 2019 г.
Бухішу було терміново доставлено до госпіталю.
Раніше найкращий боєць UFC отримав важку травму, коли чхнув.
Фото: Sherdog by Mandatory.