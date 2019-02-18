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Боєць ММА отримав подвійний перелом ноги, коли бив суперника

Боєць ММА Софьян Бухішу отримав серйозну травму на турнірі Cage Warrior 101 зі змішаних єдиноборств.

Софьян Бухишу

Французький боєць змішаних єдиноборств Софьян Бухішу зломав ногу у поєдинку з британцем Томом Аспіналем на турнірі Cage Warrior 101 у Ліверпулі.

Це трапилося в той момент, коли Бухішу намагався зробити лоу-кік (потужний удар ногою).

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Рефері миттєво зупинив бій і присудив перемогу технічним нокаутом представнику Великої Британії.

Бухішу було терміново доставлено до госпіталю.

Раніше найкращий боєць UFC отримав важку травму, коли чхнув.

ФотоSherdog by Mandatory.

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