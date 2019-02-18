Боєць ММА Софьян Бухішу отримав серйозну травму на турнірі Cage Warrior 101 зі змішаних єдиноборств.

Французький боєць змішаних єдиноборств Софьян Бухішу зломав ногу у поєдинку з британцем Томом Аспіналем на турнірі Cage Warrior 101 у Ліверпулі.

Це трапилося в той момент, коли Бухішу намагався зробити лоу-кік (потужний удар ногою).

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Рефері миттєво зупинив бій і присудив перемогу технічним нокаутом представнику Великої Британії.

An unfortunate ending to our main event here at #CW101. We wish Sofiane Boukichou a speedy recovery. pic.twitter.com/1VKpCnxF8h — Cage Warriors (@CageWarriors) 16 февраля 2019 г.

Бухішу було терміново доставлено до госпіталю.

Раніше найкращий боєць UFC отримав важку травму, коли чхнув.

Фото: Sherdog by Mandatory.