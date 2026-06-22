Кир Стармер объявил об отставке с поста премьера и лидера Лейбористской партии
- Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии.
- Об этом решении он сообщил после беседы с королем Чарльзом III.
- Стармер останется премьер-министром до завершения выборов.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке с поста лидера Лейбористской партии. О своем решении он сообщил во время выступления у резиденции правительства на Даунинг-стрит, 10.
Видеообращение политика было опубликовано в социальной сети X.
Отставка Кира Стармера
Стармер заявил, что выслушал позицию своей парламентской фракции относительно того, является ли он лучшим кандидатом для руководства партией на предстоящих всеобщих выборах.
— Я с достоинством принимаю этот ответ. Именно поэтому я ухожу в отставку с поста лидера Лейбористской партии, — сказал британский премьер.
По его словам, утром он сообщил о своем решении королю Чарльзу III.
В то же время Стармер уточнил, что останется на посту премьер-министра до завершения избирательного процесса и будет работать над организованной передачей власти своему преемнику.
— Я окажу своему преемнику полную и безоговорочную поддержку, — подчеркнул он.
Во время выступления Кир Стармер также подвел итоги своего пребывания у власти. Он заявил, что за время его руководства экономика страны укрепилась, зарплаты росли быстрее инфляции, были привлечены инвестиции и начата реализация инфраструктурных проектов.
Среди других достижений он назвал сокращение очередей в Национальной службе здравоохранения, улучшение прав работников и арендаторов, а также самое значительное увеличение оборонных расходов со времен Холодной войны.
Кроме того, Стармер заявил о сокращении числа нелегальных переправ через Ла-Манш на небольших лодках, закрытии части отелей, предназначенных для размещения просителей убежища, а также о программах поддержки детей из малообеспеченных семей.
Лейбористская партия согласует график выборов лидера
Пресс-секретарь Лейбористской партии заявил, что после сегодняшнего заявления премьер-министра о намерении уйти в отставку с поста лидера Лейбористской партии руководящий орган партии — Национальный исполнительный комитет — в ближайшее время согласует график выборов следующего лидера.