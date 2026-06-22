Утром 22 июня российские войска атаковали Белополье Сумской области двумя ракетами.

О последствиях атаки сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Атака на Белополье 22 июня: что известно

По предварительным данным, во время атаки на Белополье российские войска нанесли удар двумя ракетами по территории образовательных заведений.

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В результате обстрела зафиксированы значительные разрушения зданий.

На момент удара детей в учреждениях не было, однако на территории находились работники.

Известно как минимум об одной пострадавшей — работницу одного из заведений госпитализировали в медицинское учреждение.

Ей оказывают необходимую помощь.

Также взрывной волной повреждены жилые дома, расположенные рядом с местом удара.

Сейчас продолжается уточнение информации о масштабах разрушений и окончательных последствий атаки на Белополье сегодня.

На месте работают соответствующие службы.

Напомним, что в этот же день Сумщина уже подверглась смертельной атаке РФ. По данным прокуратуры Сумской области, около 04:50 российский беспилотник атаковал частный дом в Зноб-Новгородской общине Шосткинского района.

В результате удара погибли трое членов многодетной семьи — 13-летний мальчик, его 36-летний отец и 73-летняя бабушка.

Еще три человека получили ранения: 31-летняя женщина, 10-летний мальчик и 13-летняя девочка. Ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 580-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ОВА

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