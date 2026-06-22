Бывший футболист сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский высказался о белорусских футболистах, которые ездят в Россию на различные турниры. В частности, речь идет об Александре Глебе, экс-игроке Барселоны.

Об этом он рассказал в комментарии изданию Blik.

Милевский о белорусских футболистах

— Пока они сами на себе не почувствуют то, что мы переживаем в Украине, они этого не поймут. Все же смотрят мои сторис, которые я записываю из Киева, все те ребята, с которыми я играл на одном футбольном поле. Но мне мало кто из них написал.

Сейчас смотрят

Я очень люблю Минск. Там моя семья, мои родители, многое связывает меня с этим городом и этой страной. Но кроме моих родителей и сестры, мне хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать тех, с кем я сяду выпить пива. К сожалению, такова реальность, — сказал Милевский.

Он добавил, что Киев — его дом и он останется здесь до конца.

По словам Милевского, он никому не пожелал бы пережить то, что сейчас переживают украинцы.

— Белорусам такое и не снилось. Я об этом очень часто говорю своей маме: дай Бог, чтобы вы с этим не столкнулись и не испытали этого, — добавил Артем.

Также его спросили о том, что президент Украины Владимир Зеленский поставил ультиматум самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, и об истерической реакции местных пропагандистов, таких как Григорий Азаренок.

— А что это за неизвестный? Честно говоря, я даже не знаю, кто такой Азаренок, поэтому считаю, что его слова не стоит воспринимать всерьез, а тем более цитировать, — сказал Милевский.

Артем Милевский родился в Минске, но в юном возрасте переехал в Украину. Позже он получил украинское гражданство и выступал за национальную сборную.

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