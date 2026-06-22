В рамках второго тура группового этапа ЧМ-2026 в группе I должен состояться матч Франция — Ирак. Однако его могут перенести или изменить время проведения.

Об этом пишет французское издание RMC Sport.

Матч Франция – Ирак могут перенести

Согласно прогнозу погоды, в понедельник во второй половине дня в Филадельфии, где состоится матч Франция – Ирак, ожидаются грозы. В США протокол действий в случае грозы во время матчей очень строгий.

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Дождь и грозы в Филадельфии ожидаются именно в то время, когда должен состояться матч на стадионе Линкольн Файненшл Филд.

На чемпионате мира действует специальный протокол безопасности, который предусматривает обязательную паузу в случае грозы вблизи арены. Этот протокол аналогичен тому, что применялся во время Клубного чемпионата мира в 2025 году.

Согласно федеральным законам США, предусмотрен обязательный 30-минутный перерыв, если в радиусе примерно 13 км ударит молния. Каждая последующая молния вызовет новый получасовой перерыв.

Во время Клубного чемпионата мира, который в прошлом году стал генеральной репетицией перед чемпионатом мира, шесть матчей были перенесены из-за экстремальных погодных условий.

С начала этого чемпионата мира ни один матч мундиаля не прерывался из-за плохих погодных условий.

Матч Франция — Ирак запланирован на 23 июня в 00:00 по киевскому времени. С подробным расписанием и результатами матчей ЧМ-2026 вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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