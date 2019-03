18-летний хавбек Манчестер Сити Фил Фоден приложил ногу к разгрому горожанами Шальке в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и стал самым молодым автором гола Сити за всю историю выступлений в турнире — 18 лет и 288 дней.

Читайте: Зинченко vs Коноплянка: оценки украинцев за матч Манчестер Сити – Шальке

После игры Фоден от счастья написал на своей странице в Twitter: “Стоит забыть сделать свою домашнюю работу ради такой ночи, как эта!”, И нарвался на троллинг от партнера по команде Рахима Стерлинга.

U still have school tomorrow go to bed now kid

— Raheem Sterling (@sterling7) 12 марта 2019 г.