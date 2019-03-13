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Тебе завтра в школу, иди спать! Стерлинг потролил партнера после игры с Шальке

Форвард Манчестер Сити Рахим Стерлинг пошутил в Twitter над 18-летним партнером по команде Филом Фоденом.

Рахим Стерлинг

18-летний хавбек Манчестер Сити Фил Фоден приложил ногу к разгрому горожанами Шальке в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и стал самым молодым автором гола Сити за всю историю выступлений в турнире — 18 лет и 288 дней.

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После игры Фоден от счастья написал на своей странице в Twitter: “Стоит забыть сделать свою домашнюю работу ради такой ночи, как эта!”, И нарвался на троллинг от партнера по команде Рахима Стерлинга.

— Тебе еще завтра в школу, иди в постель, ребенок, – написал Стерлинг.

К слову, Фил послушался старшего коллегу по команде.

Напомним, Манчестер Сити разгромил Шальке со счетом 7:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19.

Фото: Dreamstime

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