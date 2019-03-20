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Стала известна дата и время матчей 1/8 финала Кубка Украины

В ФФУ определились с датой и временем проведения четвертьфинальных матчей Кубка Украины по футболу.

Трофей Кубка України з футболу

Все матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу пройдут 7 апреля. Такое решение приняли в Федерации футбола Украины.

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Жеребьевка стадии 1/2 финала турнира состоится 8 апреля в Доме футбола в 13.00.

Расписание матчей 1/4 финала Кубка Украины-2018/19

  • Ингулец — Карпаты. Пгт Петрово. Стадион Ингулец. 14.00
  • ФК Львов — Заря. Львов. Стадион Украины. 14.00
  • Днепр-1 — Ворскла. Днепр. Стадион Днепр-Арена. 17.00
  • Шахтер — Динамо. Харьков. ОСК Металлист. 17.00

Напомним, даты матчей были перенесены с 3-го апреля на 7-е из-за проведения президентских выборов в Украине.

Ранее ФФУ убрала профиль Ракицкого из состава сборной на своем сайте.

Фото: ФФУ

Источник: ФФУ

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