В ФФУ определились с датой и временем проведения четвертьфинальных матчей Кубка Украины по футболу.
Все матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу пройдут 7 апреля. Такое решение приняли в Федерации футбола Украины.
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Жеребьевка стадии 1/2 финала турнира состоится 8 апреля в Доме футбола в 13.00.
Расписание матчей 1/4 финала Кубка Украины-2018/19
- Ингулец — Карпаты. Пгт Петрово. Стадион Ингулец. 14.00
- ФК Львов — Заря. Львов. Стадион Украины. 14.00
- Днепр-1 — Ворскла. Днепр. Стадион Днепр-Арена. 17.00
- Шахтер — Динамо. Харьков. ОСК Металлист. 17.00
Напомним, даты матчей были перенесены с 3-го апреля на 7-е из-за проведения президентских выборов в Украине.
Ранее ФФУ убрала профиль Ракицкого из состава сборной на своем сайте.
Фото: ФФУ