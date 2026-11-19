Парламент Польши присоединится к поддержке европейской интеграции Украины и планирует направить в Киев специального представителя, который будет помогать украинской стороне на пути к вступлению в Европейский Союз.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк по результатам встречи с вице-маршалком Сейма Польши Моникой Велиховской, состоявшейся в Варшаве.

Польша направит в Киев представителя по вопросам евроинтеграции

Во время переговоров стороны подчеркнули важность постоянного диалога и тесного взаимодействия между руководством парламентов двух стран.

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Речь шла и о сотрудничестве в рамках Парламентской ассамблеи Украины и Польши, сопредседателями которой являются Елена Кондратюк и Моника Велиховская.

В рамках этой работы участники встречи обсудили создание и деятельность Польско-украинской парламентско-экспертной группы по поддержке европейской интеграции Украины.

С польской стороны ее сопредседателем стала Моника Велиховская. В состав группы также вошли депутаты Сейма Павел Коваль, Агнешка Помаска, Анджей Гжиб, Збигнев Рау и Павел Яблонский.

— Вице-спикер Моника Велиховская также сообщила мне, что в рамках работы этой Группы Сейм планирует командировать в Киев своего представителя господина Роберта Смоленя. Он опытный чиновник, обладающий экспертными знаниями в сфере европейских дел, — отметила Елена Кондратюк.

По ее словам, специальный представитель будет непосредственно помогать Украине в процессе интеграции в Европейский Союз.

У Роберта Смоленя есть опыт подготовки законодательства, необходимого для вступления Польши в ЕС. Он, в частности, работал над механизмами взаимодействия правительства и парламента по вопросам европейской интеграции.

— Кроме того, обсудили с госпожой Моникой имплементацию в Сейме Польши недавно принятой резолюции Европарламента относительно украинских детей. А именно необходимость усиления и расширения санкций за преступления РФ по незаконной депортации, милитаризации и изменению идентичности украинских детей. Тех, которых Россия похищает, и 1,6 млн наших детей на временно оккупированных территориях Украины, — сообщила Елена Кондратюк.

Кроме европейской интеграции, представители Украины и Польши обсудили дальнейшее предоставление военной помощи и углубление сотрудничества в сферах безопасности и обороны.

Среди вопросов, которые подняли во время встречи, были поставки самолетов МиГ-29, обмен опытом и экспертными знаниями в сфере технологий беспилотников.

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