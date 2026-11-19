Общая потребность Украины в финансировании на следующий год составляет $115 млрд. Сейчас есть позитивные сигналы относительно привлечения $90 млрд, поэтому для покрытия всех расходов необходимо найти еще $25 млрд.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Берлине в четверг, 19 ноября.

Зеленский о потребностях в финансировании Украины на 2027 год

— Мы поняли, что Украине нужно $115 млрд. У нас было $45 млрд, вы знаете, вторая часть кредита США. То есть потребности составляют еще $70 млрд. Это огромный вызов, – сказал глава государства.

По словам президента, сейчас Украина получает позитивные сигналы относительно возможности обеспечить финансирование на уровне $90 млрд. Таким образом, остается найти еще $25 млрд.

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— Мы понимаем, что у нас есть $90 млрд. Мы найдем $25 млрд, будем над этим работать, – отметил Зеленский.

Напомним, Европейская комиссия готовит перечень реформ, которые Украина должна выполнить для получения финансирования в 2027 году.

Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис сообщил, что из нового займа на общую сумму €45 млрд для оборонной поддержки Украины предусмотрено €25 млрд.

Для получения этих средств Украина должна согласовать с Европейским Союзом графики поставок.

Предоставление бюджетной помощи будет определяться выполнением Украиной согласованных реформ.

Среди приоритетных направлений изменений Домбровскис назвал увеличение внутренних поступлений в государственный бюджет. Этого планируют достичь, в частности, благодаря мерам в налоговой сфере.

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