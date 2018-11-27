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Экс-игрок Уотфорда оказался наркобароном

Бывший футболист Майк Манжена арестован за создание нарколаборатории на своей ферме.

Экс-форвард Кайзер Чифс и Уотфорда Майк Манжена был арестован за создание нарколаборатории на своей ферме.

Об этом сообщает издание The South African.

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Сообщается, что полиция обнаружила на его ферме в Рендфонтейне, неподалеку от Йоханнесбурга (ЮАР) лабораторию по производству наркотических веществ и лекарственных препаратов.

Нарколаболатория

Фото: THULANI MBELE

Представитель национальной полиции Бренда Муридили подтвердил, что участок, где размещена нарколаборатория действительно принадлежит Манжене:

— Я могу подтвердить, что человек у которого обнаружили нарколабораторию является Майком Манженой.

60-летний Манжена был выпущен под залог, заплатив штраф в 50 тыс. африканских рэндов (около €4 тыс.). Суд над экс-игроком английского Уотфорда состоится в 2019 году.

По законам ЮАР за хранение и изготовление наркотиков Майку Манжене может грозить 15 лет за решеткой.

Напомним, футболист каталонской Барселоны Жерар Пике оштрафован за вождение авто с недействительным удостоверением.

ФотоWollertz | Dreamstime.com.

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