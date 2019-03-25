УЕФА в рабочем порядке рассмотрит ситуацию с политическим баннером в российском секторе на матче Казахстан — Россия.

Союз европейских футбольных ассоциаций может наказать сборную России за баннер в секторе российских фанатов на матче 2-го тура квалификации на Евро-2020 между Казахстаном и Россией в Нур-Султане.

На трибуне Астана Арены российские болельщики вывесили баннер, на котором на сербском языке было написано: “Не заборави никад 24.03.1999” (Ред.-Не забудем никогда), который посвятили событиям 20-летней давности в Югославии.

Запись об этом инциденте отсутствует в послематчевом протоколе, но по информации журналиста Василия Конова, УЕФА в рабочем порядке рассмотрит ситуацию с политическим баннером в российском секторе.

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Бомбардировка Югославии в рамках военной операции НАТО начались 24 марта 1999 и продолжались до 10 июня того же года.

Напомним, сборная Казахстана с победы над Шотландией начала отбор на чемпионат Европы 2020.

Фото: KFF