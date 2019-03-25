УЄФА в робочому порядку розгляне ситуацію з політичним банером у російському секторі на матчі Казахстан — Росія.

Союз європейських футбольних асоціацій може покарати збірну Росії за банер у секторі російських фанатів на матчі 2-го туру кваліфікації до Євро-2020 між Казахстаном та Росією у Нур-Султані.

На трибуні Астана Арени російські вболівальники вивісили банер, на якому сербською мовою було написано: “Не заборави никад 24.03.1999” (Ред.-Не забудемо ніколи), який присвятили подіям 20-річної давнини у Югославії.

Запис про цей інцидент відсутній у післяматчевому протоколі, але за інформацією журналіста Василя Конова, УЄФА в робочому порядку розгляне ситуацію з політичним банером у російському секторі.

Читайте: Ляп Куртуа не допоміг! Бельгія перемогла Росію у відборі на Євро-2020

Бомбардування Югославії в рамках військової операції НАТО почалися 24 березня 1999 року і тривали до 10 червня того ж року.

Нагадаємо, збірна Казахстану з перемоги над Шотландією розпочала відбір на чемпіонат Європи 2020.

Фото: KFF