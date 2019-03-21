Сборная Казахстана с победы над Шотландией начала отбор на чемпионат Европы 2020.

Сборная Казахстана принимала национальную команду Шотландии в первом туре отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Встреча прошла в Астане на стадионе Астана Арена и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

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Счет в матче открыл хавбек Юрий Перцух, отметившись на 6-й минуте. До перерыва преимущество Казахстана увеличил полузащитник Ян Вороговський. Во втором тайме Бактийор Зайнутдинов поставил финальную точку во встрече.

Во втором туре отбора на Евро-2020 сборная Казахстана примет сборную России, а сборная Шотландии на выезде встретится с командой Сан-Марино.

Напомним, игроку сборной Германии Лерою Сане едва не сломали ногу в товарищеском матче против сборной Сербии.

Фото: Skottish FA