Сборная Бельгии по футболу победила Россию в первом матче квалификации на чемпионат Европы 2020 года.

Бельгийцы победили сборную России в первом матче квалификации на Евро-2020 со счетом 3:1.

Первый гол на 14 минуте забил в ворота России полузащитник бельгийской сборной Юри Телеманс. Через пару минут ответный гол забил россиянин Денис Черышев.

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Черышеву удалось забить гол благодаря ляпу вратаря сборной Бельгии Тибо Куртуа. На 16 минуте защитник отдал пас на Куртуа, а тот замешкался с передачей и отдал передачу на Черышева, которому оставалось забить мяч в пустые ворота соперника.

На 45 минуте Бельгия вернула преимущество в матче благодаря пенальти, который реализовал Эден Азар, а на 88-й минуте он оформил дубль.

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Фото: Сборная РФ