Международная федерация футбола обновила рейтинг национальных сборных мужских команд по итогам международного перерыва в ноябре 2026 года. Позиция Украины не изменилась – 26-е место.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Рейтинг ФИФА по состоянию на ноябрь 2026 года

Сборная Украины имеет в своем активе 1 530,59 балла. Среди европейских сборных «сине-жёлтые» занимают 17-е место.

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В ноябре подопечные Андреа Мальдеры сыграли два матча Лиги наций. Сначала наша сборная уступила Северной Ирландии со счётом 0:1, а в другом матче с минимальным счетом обыграла Грузию (1:0).

Благодаря этому национальная команда пополнила свой рейтинговый запас на 4,94 балла.

Рейтинг ФИФА возглавляет действующий чемпион мира – сборная Испании. Вторыми идут вице-чемпионы из Аргентины, а замыкает тройку лидеров сборная Франции.

Рейтинг мужских сборных ФИФА: топ-10

1. Испания — 2004,48 балла;

2. Аргентина — 1966,13;

3. Франция — 1950,82;

4. Англия — 1938,90;

5. Марокко — 1809,37 (+2 позиции);

6. Португалия — 1801,28 (-1);

7. Бразилия — 1800,91 (-1);

8. Бельгия – 1790,37;

9. Нидерланды – 1774,06;

10. Колумбия – 1735,90 (+1).

…

35. Россия – 1545,59;

36. Украина – 1530,59;

37. Венгрия – 1514,70.

Для сборной Украины следующим этапом станет отбор на чемпионат Европы-2028. В декабре состоится жеребьёвка группового этапа отбора, а первые матчи сине-желтые проведут уже в марте 2027 года.