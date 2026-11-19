На каком месте находится Украина в рейтинге ФИФА после ноябрьских матчей Лиги нацийДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Сборная Украины сохранила свою позицию в обновленном рейтинге ФИФА после ноябрьских матчей.
- Украина набрала очки, но не смогла улучшить свое место в мировом рейтинге.
- В рейтинге ФИФА произошли изменения среди лидеров – какое место занимает Украина.
Международная федерация футбола обновила рейтинг национальных сборных мужских команд по итогам международного перерыва в ноябре 2026 года. Позиция Украины не изменилась – 26-е место.
Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.
Рейтинг ФИФА по состоянию на ноябрь 2026 года
Сборная Украины имеет в своем активе 1 530,59 балла. Среди европейских сборных «сине-жёлтые» занимают 17-е место.
В ноябре подопечные Андреа Мальдеры сыграли два матча Лиги наций. Сначала наша сборная уступила Северной Ирландии со счётом 0:1, а в другом матче с минимальным счетом обыграла Грузию (1:0).
Благодаря этому национальная команда пополнила свой рейтинговый запас на 4,94 балла.
Рейтинг ФИФА возглавляет действующий чемпион мира – сборная Испании. Вторыми идут вице-чемпионы из Аргентины, а замыкает тройку лидеров сборная Франции.
Рейтинг мужских сборных ФИФА: топ-10
- 1. Испания — 2004,48 балла;
- 2. Аргентина — 1966,13;
- 3. Франция — 1950,82;
- 4. Англия — 1938,90;
- 5. Марокко — 1809,37 (+2 позиции);
- 6. Португалия — 1801,28 (-1);
- 7. Бразилия — 1800,91 (-1);
- 8. Бельгия – 1790,37;
- 9. Нидерланды – 1774,06;
- 10. Колумбия – 1735,90 (+1).
- …
- 35. Россия – 1545,59;
- 36. Украина – 1530,59;
- 37. Венгрия – 1514,70.
Для сборной Украины следующим этапом станет отбор на чемпионат Европы-2028. В декабре состоится жеребьёвка группового этапа отбора, а первые матчи сине-желтые проведут уже в марте 2027 года.