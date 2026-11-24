Президент ФИФА Джанни Инфантино согласился продать половину коммерческих прав на чемпионат мира за 15 млрд фунтов ($20 млрд) на 96 лет брату зятя Дональда Трампа, Джошуа Кушнеру.

Об этом свидетельствуют недавно обнародованные документы предложенной Инфантино схемы, передает газета The Telegraph.

Инфантино хотел передать права на ЧМ на 96 лет

Внутренняя переписка ФИФА свидетельствует, что руководящий орган планировал в итоге владеть лишь 51% коммерческих прав на свои соревнования.

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Из документов также следует, что так называемый план Fifa Forward Enterprise (FFE) мог бы закрепить передачу коммерческих прав на ЧМ фонду Кушнера Thrive на 96 лет, при этом выплачивая руководству этой схемы щедрые премии.

Кроме того, участники этой схемы могли бы получить дополнительную прибыль благодаря частичному выходу FFE на фондовые биржи через восемь лет после запуска проекта.

Из документов, обнародованных через четыре месяца после появления информации о самом сговоре, следует, что за два дня до финала ЧМ-2026 ФИФА подготовила оценку рисков в отношении предлагаемого партнерства с компанией Thrive, в одном из разделов которой отмечалось:

– Это соглашение предусматривает создание ФИФА коммерческой дочерней компании, которой будут переданы все коммерческие права на мероприятия ФИФА для их коммерческого использования в течение следующих 96 лет.

В нем также отмечалось, что ФИФА “навсегда” получит 51% долю и займет четыре из семи должностей в совете директоров — две из которых будут отведенны ее президенту и генеральному секретарю.

В предварительных условиях соглашения и “гарантийном письме”, составленных компанией Thrive 17 июля, в которых FFE называлась Project Box, был изложен “план мотивации руководства”, согласно которому 5% акций проекта должны были быть зарезервированы в качестве фонда премий для неопределенных лиц на случай, если стоимость прав возрастет, что было весьма вероятно.

В документе также подтверждалось, что тендерного конкурса по FFE не проводилось “из-за специфического и уникального характера предлагаемой инвестиции”, тогда как в оценке рисков отмечалось, что собственный финансовый отдел ФИФА “не был непосредственно ознакомлен с условиями соглашения”.

В ответ на обнародование этих документов пресс-секретарь ФИФА заявил, что федерация последовательно заявляла, что предложение по FFE должно быть одобрено ассоциациями-членами ФИФА и Советом ФИФА.

Также он заявил, что руководство ФИФА должно было занимать лишь руководящие должности в правлении, что якобы “не предусматривало бы никакого дополнительного вознаграждения”.

Напомним, в конце июля 2026 года Инфантино хотел передать коммерческие права на чемпионат мира компаниям, связанным с семьей президента США Дональда Трампа.

Эта идея привела к заявлению членов УЕФА о бойкоте ЧМ. Против выступили также КОНКАКАФ и АФК. Советник Инфантино Карлос Кордейро подал в отставку, назвав план плохой сделкой для футбола. В конце концов Инфантино отказался от замысла, признав, что тот посеял раздор.

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