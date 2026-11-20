Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена трёх кандидатов на пост президента организации.

Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Кандидаты на пост президента ФИФА

На пост президента ФИФА претендуют нынешний руководитель организации Джанни Инфантино, президент Футбольной федерации Франции Филипп Диалло, а также японский функционер и экс-футболист Кодзо Тасима

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Бывший швейцарский защитник Рамон Вега, который в прошлом месяце заявлял о намерении баллотироваться, не вошел в список кандидатов, названных ФИФА.

Выборы президента ФИФА должны состояться в марте 2027 года. Они станут первыми, на которых у Инфантино появятся конкуренты в борьбе за пост. В 2023 году у него не было соперников.

Президент Французской федерации футбола (FFF) Диалло объявил о своей кандидатуре в понедельник, получив поддержку ассоциаций-членов УЕФА, представленных в исполнительном комитете и Совете ФИФА.

Как пишет Sky News, 63-летний Диалло стал альтернативным кандидатом от УЕФА после того, как отказался баллотироваться бывший тренер Арсенала Арсен Венгер, занимающий должность руководителя отдела глобального развития футбола в ФИФА.

Другой кандидат, 68-летний Ташима, является членом Совета ФИФА и почетным президентом Японской футбольной ассоциации (JFA).

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