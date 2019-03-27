PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Бавария оформила самый дорогой трансфер в своей истории

Мюнхенская Бавария объявила о трансфере французского защитника Атлетико Лукаса Эрнандеса.

Лукас Ернандес

Мюнхенская Бавария сообщила о подписании контракта с защитником мадридского Атлетико Лукасом Эрнандесом с 1 июля 2019 года.

Стороны подписали пятилетний контракт до лета 2024 года.

Читайте: Первая покупка Зидана Реал объявил о трансфере защитника Порту

За трансфер 23-летнего футболиста мюнхенцы заплатят матрасникам рекордные для клуба €80 млн. Таким образом, трансфер игрока сборной Франции стал самым дорогим за всю историю для Баварии.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений FC Bayern Official (@fcbayern)

Мюнхенцы пытались подписать француза еще в зимнее трансферное окно, но Атлетико тогда не захотел отпускать игрока.

К слову, президент Реала Флорентино Перес прокомментировал возможность подписания форвардов ПСЖ Килиана Мбаппе и Неймара.

ДжерелоFC Bayern

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка