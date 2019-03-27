Мюнхенская Бавария объявила о трансфере французского защитника Атлетико Лукаса Эрнандеса.
Мюнхенская Бавария сообщила о подписании контракта с защитником мадридского Атлетико Лукасом Эрнандесом с 1 июля 2019 года.
Стороны подписали пятилетний контракт до лета 2024 года.
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За трансфер 23-летнего футболиста мюнхенцы заплатят матрасникам рекордные для клуба €80 млн. Таким образом, трансфер игрока сборной Франции стал самым дорогим за всю историю для Баварии.
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Мюнхенцы пытались подписать француза еще в зимнее трансферное окно, но Атлетико тогда не захотел отпускать игрока.
К слову, президент Реала Флорентино Перес прокомментировал возможность подписания форвардов ПСЖ Килиана Мбаппе и Неймара.
Джерело: FC Bayern