Мюнхенська Баварія оголосила про трансфер французького захисника Атлетіко Лукаса Ернандеса.

Мюнхенська Баварія повідомила про підписання контракту з захисником мадридського Атлетіко Лукасом Ернандесом з 1 липня 2019 року.

Сторони підписали п’ятирічний контракт до літа 2024 року.

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За трансфер 23-річного футболіста мюнхенці заплатять матрацникам рекордні для клубу €80 млн. Таким чином, трансфер гравця збірної Франції став найдорожчим за всю історію для Баварії.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FC Bayern Official (@fcbayern) 27 Бер 2019 р. о 9:21 PDT

Мюнхенці намагалися підписати француза ще в зимове трансферне вікно, але Атлетіко тоді не захотів відпускати гравця.

До речі, президент Реала Флорентіно Перес прокоментував можливість підписання форвардів ПСЖ Кіліана Мбаппе та Неймара.

Джерело: FC Bayern