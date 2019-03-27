Мюнхенська Баварія оголосила про трансфер французького захисника Атлетіко Лукаса Ернандеса.
Мюнхенська Баварія повідомила про підписання контракту з захисником мадридського Атлетіко Лукасом Ернандесом з 1 липня 2019 року.
Сторони підписали п’ятирічний контракт до літа 2024 року.
Читайте: Перша покупка Зідана: Реал оголосив про трансфер захисника Порту
За трансфер 23-річного футболіста мюнхенці заплатять матрацникам рекордні для клубу €80 млн. Таким чином, трансфер гравця збірної Франції став найдорожчим за всю історію для Баварії.
Переглянути цей допис в Instagram
Мюнхенці намагалися підписати француза ще в зимове трансферне вікно, але Атлетіко тоді не захотів відпускати гравця.
До речі, президент Реала Флорентіно Перес прокоментував можливість підписання форвардів ПСЖ Кіліана Мбаппе та Неймара.
Джерело: FC Bayern