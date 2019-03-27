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Факти / Спорт

Баварія оформила найдорожчий трансфер у своїй історії

Мюнхенська Баварія оголосила про трансфер французького захисника Атлетіко Лукаса Ернандеса.

Лукас Ернандес

Мюнхенська Баварія повідомила про підписання контракту з захисником мадридського Атлетіко Лукасом Ернандесом з 1 липня 2019 року.

Сторони підписали п’ятирічний контракт до літа 2024 року.

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За трансфер 23-річного футболіста мюнхенці заплатять матрацникам рекордні для клубу €80 млн. Таким чином, трансфер гравця збірної Франції став найдорожчим за всю історію для Баварії.

 

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Допис, поширений FC Bayern Official (@fcbayern)

Мюнхенці намагалися підписати француза ще в зимове трансферне вікно, але Атлетіко тоді не захотів відпускати гравця.

До речі, президент Реала Флорентіно Перес прокоментував можливість підписання форвардів ПСЖ Кіліана Мбаппе та Неймара.

Джерело: FC Bayern

Фото: Dreamstime

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