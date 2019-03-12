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Босс Реала рассказал о возможных трансферах Неймара и Мбаппе

Президент Реала Флорентино Перес прокомментировал возможность подписания форвардов ПСЖ Килиана Мбаппе и Неймара.

Неймар и Мбаппе

Президент Реала Флорентино Перес ответил на вопрос о будущих трансферы галактикос после возвращения на пост главного тренера команды французского специалиста Зинедина Зидана.

О возвращении в Мадрид Криштиану Роналду, Перес ответил, что у португальца хорошо идут дела в туринского Ювентуса.

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А вот на вопрос о подписании в летнее трансферное окно Килиана Мбаппе или Неймара босс Реала ответил с иронией.

— Зидан, как и Мбаппе — француз. Возможно, он сумеет что-то сделать. Неймар или Мбаппе? Оба.

Накануне Реал Мадрид о бъявил об отставке главного тренера команды Сантьяго Солари.

ИсточникCadena Ser

Фото: Dreamstime

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