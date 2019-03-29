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Факты / Спорт

Поцеловал и схватил за ягодицы! Журналистка подает иск в суд на боксера

Журналистка Дженни Суше собирается подать в суд на болгарского боксера Пулев за поцелуй во время интервью.

Пулев поцеловал журналистку

Журналистка Дженни Суше планирует подавать в суд на болгарского боксера Кубрата Пулева за то, что он поцеловал ее во время интервью в губы.

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Суше уже наняла известного адвоката по правам женщин Глорию Оллред и будет судиться со спортсменом.

— Я начала интервью, и вдруг он схватил меня за лицо и поцеловал. Я была шокирована, смущена и не знала, как себя повести. Потом я подошла к столу, чтобы сложить вещи в рюкзак. Он схватил меня за ягодицы и сжал обеими руками, а потом ушел, ничего мне не сказав, и рассмеялся. Мне стало не по себе. Я не давала повода целовать себя или хватать за зад. Я присутствовала на боксерском поединке как профессиональный представитель прессы, – заявила женщина.

37-летний боксер заявил, что они с Дженни друзья и все в порядке, однако женщина опровергла слова Пулева о том, что они дружат, и добавила, что на вечеринке после боя они встретились случайно.

— Он попросил, чтобы я убрала эпизод с поцелуем с видео. Но я не сделаю этого — пусть люди видят, как он себя повел. То, что он сделал, было противно. Мы не были друзьями, не находились в романтических отношениях. Он не имел права меня целовать, — добавила Суше.

Адвокат Суше попросила атлетическую комиссию штата Калифорния провести расследование и приостановить действие боксерской лицензии Пулева. Комиссия приказала боксеру явиться на слушания.

Источник: YAHOO Sports

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