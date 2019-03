Журналистка Дженни Суше планирует подавать в суд на болгарского боксера Кубрата Пулева за то, что он поцеловал ее во время интервью в губы.

Суше уже наняла известного адвоката по правам женщин Глорию Оллред и будет судиться со спортсменом.

37-летний боксер заявил, что они с Дженни друзья и все в порядке, однако женщина опровергла слова Пулева о том, что они дружат, и добавила, что на вечеринке после боя они встретились случайно.

Bruh wtf is this interview man lmao! Pulev is alpha af. (Watch until end) pic.twitter.com/sUoiqFprhi

— NBT BOXING (@BoxingNbt) 24 марта 2019 г.